Фірму з Дніпра запідозрили у фінансуванні бойовиків на Донбасі. rbc.ru

Служба безпеки України розслідує справу про фінансування сепаратизму менеджментом однієї з комерційних структур Дніпра.

У 2018 році фірма перерахувала понад 7 мільйонів гривень декільком фіктивним підприємствам. Їх власниками є причетні до сепаратистської діяльності особи, які постійно проживають на тимчасово окупованій території АР Крим, повідомили в пресслужбі відомства.

У ході обшуків правоохоронці вилучили документацію та інші докази, що підтверджують протиправну діяльність. На даний момент тривають слідчі дії.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Луганщині СБУ виявила арсенал зброї бойовиків.