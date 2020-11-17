Філатову вдалося об’єднати всіх заради майбутнього Дніпра, – учасники громадсько-політичного форуму

Дніпро — місто, що будують з любов‘ю. Дніпряни дуже задоволені якісними перетвореннями рідних вулиць, адже за останні п’ять років у місті сталося чимало якісних змін у різних галузях — від медицини до благоустрою. Водночас Дніпро завдяки виваженій позиції мера Філатова, є об’єднаним містом, де незалежно від національності, конфесії чи політичних поглядів містяни згуртовані довкола спільних цілей — крок за кроком робити свої вулиці та двори комфортнішими та зручнішими.

"Ми і надалі повинні йти шляхом розвитку, примножувати те хороше, що вдалося зробити за ці п‘ять років", — наголошують делегати громадсько-політичного форуму, який 17 листопада відбувся в Дніпрі.

"Із так званих депресивних районів роблять красиві та зручні. Де люди можуть комфортно проводити час, гуляти з дітьми. Все змінюється. Реконструюються сквери, створюють нові зелені зони, сучасні школи після реконструкції, кілометри внутрішньоквартальних доріг, багато всього. Люди бачать. Їм це подобається, і вони хочуть, щоб усе продовжувалося в тому ж дусі", — сказав депутат міської ради Сергій Пустовий.

Комфортним і безпечним місто роблять деталі, яким нині приділяють велику увагу. Так, під час ремонту доріг у Дніпрі встановлюють острівці безпеки та колесовідбійні бруси, будують нові світлофорні об’єкти. У різних районах з нуля будують дощову каналізацію. Місто відродило муніципальний електротранспорт і забезпечило містян великими комфортними автобусами.

Крім цього, представники форуму відзначають успішну роботу щодо захисту тварин, називаючи оновлене КП "Зооконтроль" одним із найкращих в Україні.

Також у Дніпрі розвивають єдиний медичний простір.

"Ми всі прийшли, щоб підтримати Бориса Філатова. Для мене, як для медика, важливі зміни в сфері охорони здоров'я. Ми бачимо, як змінюються лікувальні установи. Це дуже важливо", — зазначає головна лікарка поліклініки "Інтерпайпу" Тетяна Каптєлова.

Міський голова Дніпра Борис Філатов наголосив, що місто і надалі крок за кроком ставатиме кращим — адже тут заради цього готові об’єднувати зусилля.

"Протягом п’яти років мені, як міському голові, в такому складному і різному місті вдалося зберегти загальнополітичний консенсус і об’єднати всіх. Я завжди пишався, що мені вдалося стати лідером всієї територіальної громади, і ніколи я не робив речей, які б могли зіткнути людей між собою — незалежно від конфесій, національностей чи політичних поглядів. Адже ми всі однаково любимо наше місто, прагнемо до майбутнього і розуміємо — лише об’єднавши зусилля можна збудувати місто мрії та зробити кращим життя людей", — сказав Борис Філатов.