Філатов зберігає високу підтримку жителів Дніпра четвертий рік поспіль - опитування

Згідно з даними щорічних муніципальних опитувань, проведених Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI), жителі Дніпра високо підтримують діяльність міського голови Бориса Філатова.

Результати опитувань також показують, що підтримка діяльності мера завжди вища, ніж підтримка діяльності депутатів міської ради. Про це на пресконференції повідомив голова правління "Комітету виборців України" Станіслав Жолудєв.

"Так, рівень задоволеності діяльністю Бориса Філатова на посаді міського голови за всі роки її заняття не опускався нижче 42%. Найвищий рівень підтримки спостерігався в позаминулому році - 53%, а за даними П'ятого всеукраїнського муніципального опитування (2019), діяльність мера схвалювали 43 % дніпрян", - розповів Жолудєв.

Дніпряни оцінили діяльність Філатова Колаж

До душі дніпрянам припали і зміни, що стосуються міста.

"Разом з тим, в 2019 році зафіксований і високий рівень оптимістичних настроїв щодо стану справ в Дніпрі. Так, 45% жителів відзначили, що в цілому справи в місті йдуть в правильному напрямку - це найкращий показник, починаючи з 2015 року. Рівень задоволеності у порівнянні з 2016 роком зріс на 20%, а з 2018 - на 5%. до 2018 року негативні оцінки перевищували позитив. Стрімке зростання позитивних оцінок відбулось в позаминулому році (з 25-26% в 2016-2017 до 40% в 2018) і продовжилося в 2019 році (до 45%). При цьому за останні 4 роки істотно скоротився і негатив (з 49-52% в 2016-2017 до 36% в 2019)", - повідомив Жолудєв.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що мер Дніпра Борис Філатов закликав Верховну Раду не голосувати за зміни до Конституції в частині децентралізації. Як він написав на своїй сторінці в Facebook, все місцеве самоврядування, мери, Європейський союз, німецькі та канадські партнери категорично проти змін.

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