Філатов: у наступні періоди співфінансування ОСББ міститиме програми на капремонт ліфтів у будинках

У Дніпрі протягом п’яти останніх років меру Борису Філатову вдалося налагодити продуктивний діалог з представниками ОСББ та ЖБК. Сторони тепер дійсно чують одне одного, а місто завжди йде назустріч самоорганізованим громадянам і надає системну підтримку їхнім ініціативам.

"Як мешканка міста, я вважаю, що в нас є міська влада, з якою нам пощастило. Ми бачимо результати дій – від нових тролейбусів, освітлення і безпечних перехресть. З ОСББ є діалог і взаємозв'язок. Це дуже важливо. Філатов чує наші проблеми, ми можемо достукатися. Потрібно продовжувати цей діалог і цей зв'язок", - повідомила глава правління ОСББ "Слави, 8" і голова ОСББ "Дорошенко, 14" Галина Мороз.

Так, до 2016 року ОСББ були фактично рудиментом департаменту ЖКГ. Нині ситуація змінилася докорінно. За чотири роки місто допомогло в проведенні понад 2,5 тис. ремонтів у таких будинках. Також Дніпро – єдине українське місто, де навчання керуючих ОСББ і ЖБК фінансують за рахунок муніципального бюджету. У місті діє низка програм фінансової підтримки ОСББ та ЖБК. І саме вони є фундаментом розвитку для об’єднань. Надто тих, що були створені нещодавно, переконаний голова ОСББ "Паршина, 6" Олександр Вільчаковський: "Сподіваюся, нинішня влада і далі буде продовжувати з нами працювати. Нам необхідна ця комунікація. Ми хочемо і далі поглиблювати цю роботу".

Представники ОСМД і ЖБК Дніпра наголошують, що завдяки комплексній підтримці з боку мера Філатова у їхніх будинках вдалося досягнути якісних змін, тож потрібно будь що продовжувати йти цим шляхом.

Міський голова Борис Філатов зауважує, що одним із найбільших досягнень у його першу каденцію є лідерство Дніпра за програмами підтримки ОСББ в країні, зокрема, що стосується співфінансування. "Ми провели для цього велику та системну роботу. Ми плідно співпрацювали з ОСББ. Нині ми розуміємо, що подальші перспективи стають все більш реальними. Так, після ухвалення міського бюджету на 2021 рік, на програми співфінансування ОСМД буде виділено більше коштів, ніж у попередні періоди", - сказав Борис Філатов. Він також додав, що в наступні періоди до співфінансування ОСББ включатимуть також програми на капітальний ремонт ліфтів у їхніх будинках.