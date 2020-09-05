Філатов про інцидент з зеленкою: можете мене тепер тільки вбити. file.liga.net

У суботу, 5 вересня, в Дніпрі міського голову Бориса Філатова облили зеленкою.

Інцидент трапився під час його зустрічі з місцевими жителями на вулиці Марії Лисиченко, 11. Про інцидент повідомили в Telegram-каналі "Х***ий Дніпро".

Інцидент стався під час зустрічі мера з городянами. Facebook/Борис Філатов

Незабаром ситуацію на своїй сторінці в Facebook прокоментував і сам мер Дніпра. Він заявив, що всі його вороги зараз в агонії, їм не допомогли всі сфабриковані кримінальні справи, бруд в медіа, підкуп депутатів, брехня і проплачені мітинги.

"Єдине, на що вони залишилися здатні – це кидатися зеленкою", – написав Борис Філатов.

Міський голова зазначив, що він продовжив зустріч із городянами, навіть "злегка змінивши колір".

Філатов продовжив відповідати на запитання дніпрян навіть будучи в зеленці. Facebook/Борис Філатов

"Ви можете мене тепер тільки вбити. Тому, що я ніколи не позеленішаю. Як би вам цього не хотілося. Вам, поганій падалі, що віддала моє рідне Місто на розграбування бандитам і олігархам", – резюмував мер Дніпра.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі одночасно більше 200 осіб під відкритим небом написали диктант про Олександра Поля. Проект реалізований завдяки перемозі в програмі Філатова "Культурна столиця".

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