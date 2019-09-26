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27 вересня • оновлено в 19:49
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Філатов показав американському послу "Крісло мера" в Дніпрі

2.6т Читати матеріал російською

Мер Дніпра Борис Філатов зустрівся з тимчасово повіреним у справах США Посольства США в Україні Вільямом Тейлором.

Про це міський голова Дніпра написав на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що показав послу знамените "Крісло мера" (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку докінця).

За словами Філатова розмова з гостем вийшла дуже плідною..

"Дніпро. Міст. Посол США. Проїхали. Крісло мера глянули. Поговорили. Добре поговорили. Правильно", – зазначив Філатов.

Мер Дніпра Борис Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов

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Інсталляцію "Крісло мера" у вигляді залізного крісла, зробленого з арматури, встановили на капітально відремонтованому Центральному мосту як додаткову прикрасу головної переправи міста. Вага металевого арт-об'єкту сягає понад п'ятсот кілограм, а його поверхню зроблена з арматури – немов символ будівництва. Головна мета інсталяції – дати всім охочим відчути, наскільки зручно сидіти в кріслі міського голови Дніпра.

Борис Філатов та Вільям Тейлор

Борис Філатов та Вільям Тейлор

Facebook Борис Філатов

"Крісло мера" в Дніпрі

"Крісло мера" в Дніпрі

opentv.media

Як писав OBOZREVATEL, в середу, 25 вересня, в Дніпрі сталася 48-я сесія міськради. За словами мера Бориса Філатова, під час засідання прийняли рішення про створення спеціальної комісії, яка визначатиме статус допоміжних і нежилих приміщень в багатоквартирних будинках комунальній власності.

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Особа
Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
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