Філатов почав переговори про завантаження Південмашу контрактами

Південний машинобудівний завод, який нині передав місту фінальну частину замовленої партії з 33 нових тролейбусів, може отримати контракти на виготовлення техніки для комунальних підприємств Дніпра.

"Із Південним машинобудівним заводом у нас чималі плани стосовно подальшого співробітництва. Ми ведемо, на мій погляд, плідні перемовини про завантаження Південмашу контрактами на придбання техніки для комунальних підприємств. Відповідно до наших можливостей ми намагаємося в нинішні непрості часи допомогти Південмашу виживати. Не просто політичними заявами, а насамперед – справами. Контрактами та придбанням відповідної техніки і створенням робочих місць", – повідомив мер Дніпра Борис Філатов під час передачі нових тролейбусів 21 липня.

Міський голова додав, що днями, під час зустрічі з амбасадоркою Азербайджану в Україні, також йшлося про перспективи спільного з Південмашем і азербайджанською стороною виробництва машинобудівного обладнання і техніки для постачання в республіку.

"Для нас це дуже важливо. На сьогоднішній день мерія замовила комунальну техніку – ми братимемо участь у тендері. Мерія заказала, допомогла – це робочі місця, гроші, зарплата людей, звільнень не буде", – сказав генеральний директор Південмашу Сергій Войт.