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Філатов почав переговори про завантаження Південмашу контрактами

Борис Бондар
Борис Бондар
Життя міста
2,3 т.
Борис Філатов пообіцяв Південмашу допомогти вижити

Борис Філатов пообіцяв Південмашу допомогти вижити.

Південний машинобудівний завод, який нині передав місту фінальну частину замовленої партії з 33 нових тролейбусів, може отримати контракти на виготовлення техніки для комунальних підприємств Дніпра.

"Із Південним машинобудівним заводом у нас чималі плани стосовно подальшого співробітництва. Ми ведемо, на мій погляд, плідні перемовини про завантаження Південмашу контрактами на придбання техніки для комунальних підприємств. Відповідно до наших можливостей ми намагаємося в нинішні непрості часи допомогти Південмашу виживати. Не просто політичними заявами, а насамперед – справами. Контрактами та придбанням відповідної техніки і створенням робочих місць", – повідомив мер Дніпра Борис Філатов під час передачі нових тролейбусів 21 липня.

Міський голова додав, що днями, під час зустрічі з амбасадоркою Азербайджану в Україні, також йшлося про перспективи спільного з Південмашем і азербайджанською стороною виробництва машинобудівного обладнання і техніки для постачання в республіку.

"Для нас це дуже важливо. На сьогоднішній день мерія замовила комунальну техніку – ми братимемо участь у тендері. Мерія заказала, допомогла – це робочі місця, гроші, зарплата людей, звільнень не буде", – сказав генеральний директор Південмашу Сергій Войт.

УкраїнаДніпроБорис Філатов
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