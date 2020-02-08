Ексначальника поліції Дніпропетровщини будуть судити за силове затримання патрульних

У п'ятницю, 7 лютого, прокуратура направила до суду звинувачення проти колишнього начальника поліції Дніпропетровської області.

Прокуратура звинувачує його в перевищенні влади. Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Офіс Генерального прокурора підготував підозру стосовно колишнього начальника Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області за перевищення службових повноважень і втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 343 КК України).

За даними слідства, колишній правоохоронець у вересні 2018 організував із застосуванням зброї та насильства незаконне силове затримання поліцейських Управління патрульної поліції, які оформляли адміністративне правопорушення, вчинене його водієм.

Нагадаємо, в червні 2019 року в ЗМІ з'явилося відео, де патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху. За кермом автомобіля знаходився водій Віталія Глуховері. Незабаром на місце інциденту прибули співробітники спецпідрозділу "КОРД" і затримали патрульних поліцейських.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Після публікації ролика слідчі Державного бюро розслідувань відкрили на Глуховерю кримінальне провадження.

Як повідомили нашому виданню джерела з патрульної поліції, готується рішення про відставку правоохоронця. Йому також загрожує 8 років в'язниці.

Президент України Володимир Зеленський закликав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова негайно звільнити Глуховерю.

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