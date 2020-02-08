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9 лютого • оновлено в 03:09
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Ігор Кравченко

Ексначальника поліції Дніпропетровщини будуть судити за силове затримання патрульних

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У п'ятницю, 7 лютого, прокуратура направила до суду звинувачення проти колишнього начальника поліції Дніпропетровської області.

Прокуратура звинувачує його в перевищенні влади. Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Офіс Генерального прокурора підготував підозру стосовно колишнього начальника Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області за перевищення службових повноважень і втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 343 КК України).

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За даними слідства, колишній правоохоронець у вересні 2018 організував із застосуванням зброї та насильства незаконне силове затримання поліцейських Управління патрульної поліції, які оформляли адміністративне правопорушення, вчинене його водієм.

Нагадаємо, в червні 2019 року в ЗМІ з'явилося відео, де патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху. За кермом автомобіля знаходився водій Віталія Глуховері. Незабаром на місце інциденту прибули співробітники спецпідрозділу "КОРД" і затримали патрульних поліцейських.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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