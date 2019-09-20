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20 вересня • оновлено в 17:32
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"Дякую, що прийшов!" Новий глава Дніпропетровщини здивував вчинком

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Новообраний глава Дніпропетровської області Олександр Бондаренко вразив місцевих жителів несподіваним вчинком.

За словами очевидиці Tetyana Petrivna, пізно ввечері новий глава приніс квіти на Алею пам'яті (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Новий глава ДніпроОДА здивував вчинком

Новий глава ДніпроОДА здивував вчинком

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"Несподівано ... Я тут стала папараці. Привезла гостей на Алею пам'яті ввечері, стою... Мовчу... Бачу хлопець квіти приніс. Думала, що хтось до побратимів прийшов, але мої гості дізналися в ньому нового голову ОДА. Ну, що скажу - добре, що прийшов. Дякую", – написала дівчина на сторінці в Facebook.

Новий глава ДніпроОДА здивував вчинком

Новий глава ДніпроОДА здивував вчинком

Facebook Tetyana Petrivna

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Новий глава ДніпроОДА здивував вчинком

Новий глава ДніпроОДА здивував вчинком

Facebook Tetyana Petrivna

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет Міністрів України призначив нового главу Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпропетровська ОДА губернатор
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