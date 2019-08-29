Два райони Дніпра залишаться без світла: список адрес

У Дніпрі 30 серпня кілька вулиць залишаться без електрики.
Це пов'язано з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Одесская Жизнь
Світла не буде за наступними адресами:
Шевченківський район:
пров. Баженова, 1-37, 2-38;
пров. Россі, 2-18, 1-33;
пров. Штрауса, 1-41, 2-16;
пров. Старова, 1-15, 2-26;
пров. Затишний, 1-19, 2-34;
вул. Адміральська, 3-35, 2г-22д;
вул. Затишна, 1а-41, 2-20;
вул. Синявського, 47-71;
вул. Супутника, 2, 15, 17;
вул. Весніна, 2.
Новокодацький район:
вул. Герцена, 4-24, 1а-23;
вул. Лавандова, 42а, 44, 46, 50, 60-70, 78, 51-115;
вул. Садовського, 2;
вул. Десняка, 1;
вул. Геологічна, 2а;
вул. Десантна, 36-40, 58-72;
вул. Косинського, 1, 3;
пров. Вагнера, 2-22; 1-21;
вул. Десантна, 1-23, 2а-34, 42, 56.
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