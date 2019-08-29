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Два райони Дніпра залишаться без світла: список адрес

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У Дніпрі 30 серпня кілька вулиць залишаться без електрики.

Це пов'язано з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключення світла

Відключення світла

Одесская Жизнь

Світла не буде за наступними адресами:

Шевченківський район:

  • пров. Баженова, 1-37, 2-38;

  • пров. Россі, 2-18, 1-33;

  • пров. Штрауса, 1-41, 2-16;

  • пров. Старова, 1-15, 2-26;

  • пров. Затишний, 1-19, 2-34;

  • вул. Адміральська, 3-35, 2г-22д;

  • вул. Затишна, 1а-41, 2-20;

  • вул. Синявського, 47-71;

  • вул. Супутника, 2, 15, 17;

  • вул. Весніна, 2.

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Новокодацький район:

  • вул. Герцена, 4-24, 1а-23;

  • вул. Лавандова, 42а, 44, 46, 50, 60-70, 78, 51-115;

  • вул. Садовського, 2;

  • вул. Десняка, 1;

  • вул. Геологічна, 2а;

  • вул. Десантна, 36-40, 58-72;

  • вул. Косинського, 1, 3;

  • пров. Вагнера, 2-22; 1-21;

  • вул. Десантна, 1-23, 2а-34, 42, 56.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кривому Розі жінка виявила в батьківській квартирі мертвими батька і матір.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ЖКХ
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