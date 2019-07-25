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Два райони Дніпра залишаться без світла: список адрес

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У Дніпрі 26 липня деякі райони залишаться без електропостачання.

Це пов'язано з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомляє пресслужба ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключення світла

Відключення світла

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Адреси, за якими не буде світла:

Новокодацький район:

  • вул. Велика Діївська, 56;

  • вул. Моніторна, 5;

  • вул. Велика Діївська, 50, 52, 54;

  • ул. Метростроївська, 14.

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Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Шолохова 39а;

  • пер. Балканський;

  • вул. Інгульська, 113-147, 254-312.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українцям пояснили вигоду альтернативної енергетики.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро ЖКХ
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