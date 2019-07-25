Два райони Дніпра залишаться без світла: список адрес

У Дніпрі 26 липня деякі райони залишаться без електропостачання.
Це пов'язано з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомляє пресслужба ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
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Адреси, за якими не буде світла:
Новокодацький район:
вул. Велика Діївська, 56;
вул. Моніторна, 5;
вул. Велика Діївська, 50, 52, 54;
ул. Метростроївська, 14.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Шолохова 39а;
пер. Балканський;
вул. Інгульська, 113-147, 254-312.
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