Два райони Дніпра залишаться без світла: список адрес

У Дніпрі 26 липня деякі райони залишаться без електропостачання.

Це пов'язано з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомляє пресслужба ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Лента новостей

Адреси, за якими не буде світла:

Новокодацький район:

вул. Велика Діївська, 56;

вул. Моніторна, 5;

вул. Велика Діївська, 50, 52, 54;

ул. Метростроївська, 14.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Шолохова 39а;

пер. Балканський;

вул. Інгульська, 113-147, 254-312.

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