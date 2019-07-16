Два райони Дніпра залишаться без світла: названі адреси

У середу, 17 липня в декількох будинках у Новокодацькому і Центральному районі Дніпра буде відключено енергопостачання.

Відключення пов'язане з необхідністю провести технічне обслуговування обладнання. Про це повідомили в прес-службі "ДТЕК Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світло ТСН

Зокрема, світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

пер. Брянський, 2 - 22, 3 - 17;

вул. Коробова, 3, 3а, 29а;

ж / м Червоний Камінь, 29а;

бул. Рубіновий, 12, 18;

вул. Савкіна, 2;

вул. Шодуаровская, 6б, 10а;

вул. Юрія Кондратюка, 108, 110;

Центральний район:

вул. Старокозацький, 50;

вул. Фабра, 14.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 17 липня на Дніпропетровщині відключать воду в деяких селах.

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