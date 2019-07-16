Два райони Дніпра залишаться без світла: названі адреси

У середу, 17 липня в декількох будинках у Новокодацькому і Центральному районі Дніпра буде відключено енергопостачання.
Відключення пов'язане з необхідністю провести технічне обслуговування обладнання. Про це повідомили в прес-службі "ДТЕК Дніпровські електромережі".
У Дніпрі відключать світло
ТСН
Зокрема, світла не буде за наступними адресами:
Новокодацький район:
пер. Брянський, 2 - 22, 3 - 17;
вул. Коробова, 3, 3а, 29а;
ж / м Червоний Камінь, 29а;
бул. Рубіновий, 12, 18;
вул. Савкіна, 2;
вул. Шодуаровская, 6б, 10а;
вул. Юрія Кондратюка, 108, 110;
Центральний район:
вул. Старокозацький, 50;
вул. Фабра, 14.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 17 липня на Дніпропетровщині відключать воду в деяких селах.
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