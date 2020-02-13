"Душ" за 8 гривень: у Дніпрі автобус залило окропом. Відео

У четвер, 13 лютого, міський автобус №35 в Дніпрі залило окропом. Вода лилася з тріщин в стелі прямо на сидіння.

Інцидент стався на рейсі "Житловий масив Придніпровськ - Вулиця Глінки". Відео опублікували в Telegram-каналі "Х**вий Дніпро". Через окроп все всередині було заповнене парою (щоб подивитися – доскрольте до кінця сторінки).

"Комфортабельні перевезення в 35 автобусі. По дорозі можна прийняти гарячий душ. За гарячу воду доплачувати не треба, ця опція входить у вартість проїзду 8 грн", – йдеться в повідомленні.

У Дніпрі автобус залило окропом Скріншот з відео

Відомо, що гаряча вода хлинула з системи опалення салону автобуса. Про це OBOZREVATEL повідомив глава профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий. Інформації про постраждалих в автобусі не надходило.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі місцеві жителі зліпили величезну патрульну машину зі снігу і повідомили на лінію "102" про нібито залишене авто. Пізніше поруч з поліцейським "Пріусом" з'явився "Гелендваген".

Катерина Мацак

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