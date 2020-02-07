"Друзів не продаємо!" У Дніпрі влаштували "пухнастий" протест проти ініціативи "слуги" Брагаря

У Дніпрі 7 лютого біля стін Дніпропетровської обласної державної адміністрації відбувся мітинг на захист прав тварин.

Зі зверненням до влади й жителів міста виступили зооволонтери та власники чотирилапих. Самі винуватці дійства також були присутні, повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця події.

Протестувальники закликали дніпрян не заплющувати очі на насильство щодо "братів наших менших", а домагатися справедливого покарання для шкуродерів. Від влади зажадали посилити відповідальність за знущання над тваринами.

"Ми хочемо домогтися реакції на правовому рівні. Зокрема, це стосується резонансної кримінальної справи відомого доґгантера, суд над яким триває вже кілька років. Людина, яка убила більш ніж тисячу тварин і яка продовжує пропагувати вбивства, досі на волі", – звернулася жителька Дніпра Юлія Іванова.

Мітингувальники не забули відповісти і народному депутату України від партії "Слуга народу" Євгену Брагарю, який порекомендував собак як альтернативний засіб оплати комунальних послуг. "Друзі не продаються", "Старий друг кращий за нових слуг" – ці гасла пройшли червоною ниткою крізь увесь захід.

"Друзів не продають, і собака не може бути предметом торгу або обміну, тим паче, якщо про це говорять вищі топменеджери країни", – завила Іванова.

Також активісти виступили проти негуманних принципів роботи скандального "Центру поводження з тваринами" в Харкові. Жертвами підприємства неодноразово ставали й бездомні собаки з Дніпра. За словами протестувальників, дніпровський "Зооконтроль" також під загрозою сумнівної реорганізації.

"Сьогодні в "Зооконтролі" плануються зміни керівництва й схеми роботи. Можливо, підприємство навіть закриють, але, найімовірніше, воно буде працювати за зразком Харкова, де тварин безповоротно відловлюють і присипляють. У нас все відбувається зовсім інакше", – згадав активіст Віталій Нечипорук.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українці розгромили скандального "слугу народу" за "собачу" пораду. Народний депутат України від партії "Слуга народу" Євген Брагар порадив українцям продавати собак, щоб "жити нормально".

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