Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Життя міста

Дружина мера Дніпра підкорила Монблан: захоплюючі фото

644 Читати матеріал російською

Перша леді Дніпра Марина Філатова підкорила вершину найвищої гори Монблан.

Міський голова Борис Філатов захоплюється і пишається своєю дружиною. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Дружина мера Марина Філатова

Дружина мера Марина Філатова

Instagram Марини Філатової

"Сьогодні вночі Марина взяла Монблан. Після марафону, ультрамарафону, триатлону та Кіліманджаро, взяла Монблан. Блін, схоже, що більше 25 років я живу з роботом. Страшно. Але звик. Нескінченно пишаюся Тобою, Залізна Леді", – повідомив Філатов.

Новини
Філатов зізнався "дєвачкам", що робить у секондах

Сама дружина мера поділилася вражаючими знімками своєї подорожі.

Дорога до гори Монблан

Дорога до гори Монблан

Instagram Марини Філатової

Новини
Філатов розповів, як вирішується проблема громадського транспорту в Дніпрі
Дружина мера Марина Філатова

Дружина мера Марина Філатова

Instagram Марини Філатової

Дружина мера Марина Філатова

Дружина мера Марина Філатова

Instagram Марини Філатової

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Дніпра Борис Філатов показав, як грає на своєму радянському ігровому автоматі "Торпедная атака".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...