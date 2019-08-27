Дружина мера Дніпра підкорила Монблан: захоплюючі фото

Перша леді Дніпра Марина Філатова підкорила вершину найвищої гори Монблан.

Міський голова Борис Філатов захоплюється і пишається своєю дружиною. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Дружина мера Марина Філатова Instagram Марини Філатової

"Сьогодні вночі Марина взяла Монблан. Після марафону, ультрамарафону, триатлону та Кіліманджаро, взяла Монблан. Блін, схоже, що більше 25 років я живу з роботом. Страшно. Але звик. Нескінченно пишаюся Тобою, Залізна Леді", – повідомив Філатов.

Сама дружина мера поділилася вражаючими знімками своєї подорожі.

Дорога до гори Монблан Instagram Марини Філатової

Дружина мера Марина Філатова Instagram Марини Філатової

Дружина мера Марина Філатова Instagram Марини Філатової

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Дніпра Борис Філатов показав, як грає на своєму радянському ігровому автоматі "Торпедная атака".

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