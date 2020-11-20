Другий тур виборів міського голови Дніпра: дільниці підготовлені до безпечного голосування

У Дніпрі триває моніторинг готовності дільничних виборчих комісій до проведення 22 листопада другого туру виборів міського голови в умовах карантину. Голосування містян відбуватиметься в безпечних умовах, і для цього міська влада забезпечила дільниці всім необхідним.

Так, у Центрі профтехосвіти (вул. Алтайська, 6 А) базується дільнична виборча комісія №121325, де за списком 2056 виборців, із них дев’ять голосуватимуть вдома. Керуватиме процесом на виборчій дільниці досвідчена голова Оксана Шевельова, а допомагатимуть їй 18 членів комісії. Саме такому професійному складу до снаги створити комфортні умови для голосування дніпрян.

Голосування містян відбуватиметься в безпечних умовах, на вході всім вимірюватимуть температуру

У Центрі профтехосвіти (вул. Алтайська, 6 А) базується дільнична виборча комісія №121325, де за списком 2056 виборців

"Сьогодні ми отримали бюлетені та усю необхідну канцелярію. Вчора вже встановили кабінки, а також члени виборчої комісії рознесли всі запрошення виборцям. Зараз ми розвісимо в приміщенні інформаційні плакати. Перерахуємо бюлетені та складемо їх у сейф, який опечатаємо до початку голосування. До вечора все буде готово. Отож, приходьте на виборчі дільниці! Все буде швидко та безпечно! У нас гарна і професійна команда. Також дотримані усі протиепідеміологічні заходи. Зокрема, людям похилого віку ми допомагаємо підійматися сходами, а також для них підготували стільці. У нас все для людей!" – розповіла голова дільничної виборчої комісії № 121325 Оксана Шевельова.

Так, перед тим як городяни заходять на виборчу дільницю їм вимірюють температуру. Для тих, у кого вона підвищена, передбачена окрема кабінка та урна для голосування. Заздалегідь на підлозі розклеєні смужки для збереження безпечної дистанції. Контролюватиметься і кількість людей у приміщенні.

Представниця ДВК Марина Болотова нагадала, що на дільницю краще приходити зі своєю ручкою та в масці: "У випадку, якщо люди не візьмуть ручку, то, звісно, у кабінці вони є. Зазначимо, що їх після кожного виборця оброблятимуть. Також у приміщенні буде проводитися вологе прибирання. Столи та кабінки також оброблятимуться".

У приміщенні буде розвішено інформаційні плакати

Інструкція щодо дотримання правил безпеки

Дільницю забезпечено масками та санітайзерами

Голова дільничної виборчої комісії № 121337 Вікторія Шадрина зазначила, що їх виборча дільниця до виборів повністю готова. Вибори для неї і її команди не перші, тому професійно і швидко дніпрян прийматимуть 18 членів комісії. Їх дільниця розміщена у ПК Машинобудівників (вул. Робоча,166), і за списком у них 2232 людини, із яких 12 голосують вдома. Наразі у приміщення для голосування залишилося внести лише урни. Масок та антисептиків у достатній кількості.

"Під час першого туру у нас чергували на вході два члени комісії, які контролювали кількість людей у залі для голосування. Цього разу все буде контролюватися так само. Процес голосування під час другого туру виборів міського голови буде простішим і підрахунок голосів також. Ми сподіваємося, що швидко все підрахуємо. Минулого разу складніше всього доводилося людям похилого віку. На жаль, допомогти їм члени комісії не мали права. Наразі запрошуємо усіх виборців прийти та проголосувати за гідного кандидата. Зі свого боку, ми забезпечили всі протиепідеміологічні норми", – зазначила Вікторія Шадрина.

Завідувачка господарчим відділом ПК Машинобудівників Анастасія Кравцова розповіла, як зустрічають виборців на дільниці: "Людина заходить, і ми їй вимірюємо температуру та питаємо про самопочуття. Пропонуємо обробити руки антисептиком, який знаходиться біля входу. Тим виборцям, які будуть без маски, видаємо її на місці".

Процес голосування під час другого туру виборів міського голови буде простішим

Для виборців з ознаками хвороби підготовано окрему кабінку

Зазначимо, що за нормами маска має бути цільна і щільно прилягати до обличчя. Респіратори з клапанами в цьому випадку не підходять, і їх будуть просити замінити на іншу маску.

Нагадаємо, найбільша кількість дільниць, 318 з 425, знаходяться в закладах освіти та культури міста.