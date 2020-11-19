Другий тур виборів мера Дніпра: усі виборчі дільниці в закладах гуманітарної галузі готові до безпечного голосування

У Дніпрі триває моніторинг готовності виборчих дільниць до проведення 22 листопада другого туру виборів міського голови відповідно до протиепідемічних вимог. Цього разу проінспектовано дільничні виборчі комісії, які розташовані у закладах освіти. У зв’язку із карантинними обмеженнями профільні служби Дніпровської міської ради забезпечили їх необхідними спецзасобами, відповідними інформаційними матеріалами.

Так, у навчально-виховному комплексі №28 розташовано одразу дві виборчі дільниці – №121180 та №121181.

Профільні служби Дніпровської міської ради забезпечили дільниці необхідними спецзасобами

Дільниці забезпечені відповідними інформаційними матеріалами.

Дільниці забезпечені необхідною кількістю санітайзерів

"Обидві дільниці розташовані на першому поверсі, але по різні боки. Окрім того, організували різні входи/виходи, щоб виборці не перетиналися. На одній дільниці вже стоять кабінки для голосування, а на іншій зараз їх збирають. Оскільки школа – це освітній процес, тому завтра, у п’ятницю, у другій половині дня розставлятимемо столи, стільці для роботи комісій у день голосування. Від нашого закладу даємо працівників для прибирання, проведення дезінфекції під час виборів. Одразу після закриття дільниць теж ретельно все обробимо, щоб на ранок понеділка все було готове для навчального процесу", - розповіла директорка НВО № 28 Ніла Ломако.

У навчально-виховному комплексі №28 розташовано одразу дві виборчі дільниці – №121180 та №121181

Санітайзери, маски, рукавички – все у достатній кількості вже є

Представники ДВК запросили всіх на вибори 22 листопада

Зі свого боку, заступниця голови дільничної виборчої комісії № 121180 Вікторія Сосницька продемонструвала цілковиту забезпеченість спецзасобоми та загальну готовність: "Санітайзери, маски, рукавички – все у достатній кількості вже є. Нанесено розмітку, облаштовано місця для утилізації використаних засобів індивідуального захисту. Одна з кабінок призначена для людей з підвищеною температурою чи ознаками захворювання, якщо такі будуть. Усі інформаційні плакати, позначки, все є. У нас за списком 1884 виборці. Усіх їх запрошуємо 22 листопада на голосування", – наголосила Вікторія Сосницька.

Маски та рукавички завезено на дільниці

Всім виборцям вимірюватимуть температуру

Вже все майже готове і на дільниці № 121181, де за списком 1928 виборців.

Вже все майже готове і на дільниці № 121181, де за списком 1 928 виборців.

"Зараз встановлюємо кабінки, збираємо урни для бюлетенів. Щодо наявності спецзасобів, то забезпечені ними в повній мірі – маски, рукавички, санітайзери, дезінфектори - все є. У день виборів кожні дві години оброблятимуться різні поверхні, вчасно проводитиметься вологе прибирання із дезінфікуючими засобами. На вході кожному виборцю вимірюватимемо температуру безконтактними термометрами. Отож, виборці можуть не хвилюватися – усі норми щодо інфекційної безпеки будуть дотримані", – наголосила заступниця голови ДВК № 121181 Вікторія Назаренко.

Одна виборча дільниці – № 121108 – розташована у школі №21. Тут за списком 2 185 виборців.

"Виборча комісія забезпечена усім необхідним. Для її роботи виділили окремий кабінет. При вході у школу облаштували зону з санітайзером, місцем для утилізації використаних масок і рукавичок. Такий же куточок є і при вході до приміщення, де буде проходити голосування, та у кабінеті, де працює дільнична комісія. Вже є розмітка для безпечної дистанції. Антисептики, маски, рукавички – все це є в достатній кількості. Меблі надали такі, що підлягають дезінфекції, яка проводитиметься кожні дві години, а також вологе прибирання не рідше одного разу на чотири години", – сказала директорка школи № 21 Антоніна Змієнко.

Розмітка для безпечної дистанції

Місця для утилізації використаних засобів індивідуального захисту

Голова ДВК № 121108 Валентина Кухарук додала: "Під час першого туру виборці із повним розумінням поставилися до дотримання протиепідемічних заходів. Усі дотримувалися дистанції. Як і минулого разу, буде окрема кабінка та скринька для голосування тих, у кого може бути підвищена температура чи ознаки ГРВІ. Минулого разу у нас таких осіб не було. У будь-якому разі всіх виборців запрошуємо прийти і проголосувати, виконавши свій громадянський обов’язок".

Нагадаємо, найбільша кількість дільниць, 318 з 425, розташовані у закладах освіти та культури міста.