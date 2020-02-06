"Друг в біді не кине": мережу підірвав "порятунок" авто поліції сміттєвозом у Дніпрі. Відео

У Дніпрі на вулиці Робочій засікли "порятунок" поліцейського авто під час снігопаду. Його взяла на буксир сміттєва машина.

Очевидці зняли інцидент на відео і опублікували у мережі. Менш ніж за добу ролик зібрав понад 68 тисяч переглядів і близько 300 коментарів на сторінці "Х**вий Дніпро" в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі сміттєвоз "врятував" поліцейську машину Колаж

"Друг в біді кине", "як же тонко", "сміттєвий бак нового зразка", "викидати поїхали", "збіг? не думаю", "це так мило", "дуже іронічно", "вони знайшли одне одного", "можуть собі дозволити", – жартують у коментарях.

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