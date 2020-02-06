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7 лютого • оновлено в 08:52
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"Друг в біді не кине": мережу підірвав "порятунок" авто поліції сміттєвозом у Дніпрі. Відео

3.5т
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У Дніпрі на вулиці Робочій засікли "порятунок" поліцейського авто під час снігопаду. Його взяла на буксир сміттєва машина.

Очевидці зняли інцидент на відео і опублікували у мережі. Менш ніж за добу ролик зібрав понад 68 тисяч переглядів і близько 300 коментарів на сторінці "Х**вий Дніпро" в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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У Дніпрі сміттєвоз "врятував" поліцейську машину

У Дніпрі сміттєвоз "врятував" поліцейську машину

Колаж

"Друг в біді кине", "як же тонко", "сміттєвий бак нового зразка", "викидати поїхали", "збіг? не думаю", "це так мило", "дуже іронічно", "вони знайшли одне одного", "можуть собі дозволити", – жартують у коментарях.

"Друг в біді не кине": мережу підірвав "порятунок" авто поліції сміттєвозом у Дніпрі. Відео
"Друг в біді не кине": мережу підірвав "порятунок" авто поліції сміттєвозом у Дніпрі. Відео
"Друг в біді не кине": мережу підірвав "порятунок" авто поліції сміттєвозом у Дніпрі. Відео
"Друг в біді не кине": мережу підірвав "порятунок" авто поліції сміттєвозом у Дніпрі. Відео
"Друг в біді не кине": мережу підірвав "порятунок" авто поліції сміттєвозом у Дніпрі. Відео
"Друг в біді не кине": мережу підірвав "порятунок" авто поліції сміттєвозом у Дніпрі. Відео
"Друг в біді не кине": мережу підірвав "порятунок" авто поліції сміттєвозом у Дніпрі. Відео
"Друг в біді не кине": мережу підірвав "порятунок" авто поліції сміттєвозом у Дніпрі. Відео
"Друг в біді не кине": мережу підірвав "порятунок" авто поліції сміттєвозом у Дніпрі. Відео
"Друг в біді не кине": мережу підірвав "порятунок" авто поліції сміттєвозом у Дніпрі. Відео
"Друг в біді не кине": мережу підірвав "порятунок" авто поліції сміттєвозом у Дніпрі. Відео
"Друг в біді не кине": мережу підірвав "порятунок" авто поліції сміттєвозом у Дніпрі. Відео
"Друг в біді не кине": мережу підірвав "порятунок" авто поліції сміттєвозом у Дніпрі. Відео
"Друг в біді не кине": мережу підірвав "порятунок" авто поліції сміттєвозом у Дніпрі. Відео
"Друг в біді не кине": мережу підірвав "порятунок" авто поліції сміттєвозом у Дніпрі. Відео
"Друг в біді не кине": мережу підірвав "порятунок" авто поліції сміттєвозом у Дніпрі. Відео
"Друг в біді не кине": мережу підірвав "порятунок" авто поліції сміттєвозом у Дніпрі. Відео
"Друг в біді не кине": мережу підірвав "порятунок" авто поліції сміттєвозом у Дніпрі. Відео
"Друг в біді не кине": мережу підірвав "порятунок" авто поліції сміттєвозом у Дніпрі. Відео
"Друг в біді не кине": мережу підірвав "порятунок" авто поліції сміттєвозом у Дніпрі. Відео
"Друг в біді не кине": мережу підірвав "порятунок" авто поліції сміттєвозом у Дніпрі. Відео
"Друг в біді не кине": мережу підірвав "порятунок" авто поліції сміттєвозом у Дніпрі. Відео
"Друг в біді не кине": мережу підірвав "порятунок" авто поліції сміттєвозом у Дніпрі. Відео
"Друг в біді не кине": мережу підірвав "порятунок" авто поліції сміттєвозом у Дніпрі. Відео

Раніше OBOZREVATEL писав, що учасник "Голосу країни-10" з Китаю, який розвернув до себе відразу три тренерські крісла, виконавши хіт українського гурту "Океан Ельзи",звразив мережу своїм знанням української мови.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
курйози
Місце
Україна Дніпро
Теги
Утилізація сміття поліція
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wewegwe kostyan
wewegwe kostyan
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