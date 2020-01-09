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9 січня • оновлено в 19:21
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Аліна Рашевська

Довелося прив'язати: стало відомо про стан хлопця, який зістрибнув з висотки під Дніпром

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У Жовтих Водах Дніпропетровської області в новорічну ніч 15-річний Артем Троценко вчинив спробу самогубства, стрибнувши з вікна багатоповерхівки.

Цілий тиждень за життя підлітка, який перебував на межі життя і смерті, боролися лікарі. 9 січня в стані потерпілого намітилася позитивна динаміка – хлопець вийшов з коми і почав рухатися, повідомили на сторінці благодійного фонду "Герда" в Facebook.

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"Артемко вже не в комі, він в стадії глибокого сну. Рухає руками, ногами, відкриває очі, реагує на розмови. Його довелося прив'язати, тому що у нього перелом тазу і рухатися йому категорично не можна. Але він вже намагається. Запалення нирок ще присутнє, але результати аналізів поліпшуються. Зберігається позитивна динаміка", - повідомили на сторінці.

Стало відомо про стан хлопця, який зістрибнув з висотки під Дніпром

Стало відомо про стан хлопця, який зістрибнув з висотки під Дніпром

Колаж

На даний момент вирішується питання про переведення Артема з відділення реанімації в терапію. Підлітка чекає тривале і вартісне лікування. Всі бажаючі можуть надати посильну матеріальну допомогу, переславши суму на банківську карту: 5169 3305 1488 0399. Збір коштів, оплата ліків повністю проводиться через рахунки благодійного фонду.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Жовтих Водах 15-річний хлопець у новорічну ніч впав з багатоповерхівки. Він отримав безліч травм, але вижив. Як стало відомо, падіння було навмисним, хлопець намагався вчинити суїцид і записав прощальне відеозвернення.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Тег
самогубство
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