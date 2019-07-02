У Дніпрі випускники школи №66 пожертвували випускним і віддали гроші на операцію свого однокласника Дмитра Антоненко.

Школяр пірнув у річку і зламав шию. Однокласники прийняли рішення перевести зібрані на випускний гроші на лікування Діми. Про це повідомляє 34 канал.

Дізнавшись про трагічну історію і добрий вчинок школярів, мер Дніпра Борис Філатов пообіцяв оплатити лікування школяреві і подарувати випускникам великий торт. Свою обіцянку він виконав.

Борис Філатов Днепр Час

Міський голова подарував дітям 12-кілограмовий торт, на якому було написано: "Дякую за чуйність. Ви - чудові".

Торт випускникам 34 канал

Також мер виділив гроші з міського бюджету на лікування хлопця.

Відзначимо, що випускний діти все-таки відзначили, але скромно. Сценарій написали самі, а після обмежилися чаюванням в їдальні.

Зараз потерпілий Діма лікується на Львівщині і, ймовірно, скоро піде на поправку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Борис Філатов пообіцяв вирішити проблему ексцентричної користувачок Instagram.

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