Дощитиме: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

У четвер, 12 березня, в Дніпрі буде тепла і хмарна погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, дощ в місті варто очікувати лише вночі.

Температура повітря вдень від +14 до +16 градусів, вночі +5...+7. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Погода в Україні 12 березня

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше синоптикиня Наталія Діденко запевнила, що через циклон Gizela, який лютує на півночі Європи, 12 березня в деяких регіонах України очікується дощова і вітряна погода.

За її словами, в четвер в Україні пройдуть дощі – в східній частині та місцями на заході.

Синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич запевнив, що аномальне весняне тепло піде на спад, вже 15 березня опустившись до звичної для цієї дати температури.

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