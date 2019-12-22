Дощитиме і до +12: з'явився прогноз погоди в Дніпрі на 22 грудня

У неділю, 22 грудня, в Дніпрі буде тепло, але дощитиме до самого вечора.
Як повідомляє Український гідрометцентр, повітря буде вологим.
Прогноз погоди в Дніпрі
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Так, 22 грудня в Дніпрі буде тепло. Температура повітря не опуститься нижче позначки нуля. Стовпчик термометра коливатиметься від +10 до +12 градусів тепла.
Відзначимо, що пориви південного вітру посиляться до 7-12 м/с.
Карта погоди
Український гідрометцентр
Як повідомляв OBOZREVATEL, малохмарна погода в Україні в найближчі дні зміниться дощами, проте температура буде триматися вище нуля.
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