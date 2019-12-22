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22 грудня • оновлено в 09:39
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Софія Ковнір

Дощитиме і до +12: з'явився прогноз погоди в Дніпрі на 22 грудня

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У неділю, 22 грудня, в Дніпрі буде тепло, але дощитиме до самого вечора.

Як повідомляє Український гідрометцентр, повітря буде вологим.

Прогноз погоди в Дніпрі

Прогноз погоди в Дніпрі

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Так, 22 грудня в Дніпрі буде тепло. Температура повітря не опуститься нижче позначки нуля. Стовпчик термометра коливатиметься від +10 до +12 градусів тепла.

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Відзначимо, що пориви південного вітру посиляться до 7-12 м/с.

Карта погоди

Карта погоди

Український гідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, малохмарна погода в Україні в найближчі дні зміниться дощами, проте температура буде триматися вище нуля.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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