Дощі з грозами: з'явився свіжий прогноз погоди в Дніпрі

Софія Ковнір Життя міста 06:00, 10.08.2020

У понеділок, 10 серпня, Дніпро накриють сильні дощі з грозами.

Як повідомляє Укргідрометцентр, температура повітря різко опуститься.

Так, температура повітря складе +27 +29 градусів вдень, вночі похолодає до +16 +18 градусів. Вітер північний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні 10 серпня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в понеділок, 10 серпня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Терористи на Донбасі били по ЗСУ з гранатометів: зафіксовано вісім порушень перемир'я

Кількість заражених COVID-19 в Україні перевалила за 80 тисяч: статистика на 9 серпня

У Білорусі після виборів зібрався "Майдан": міліція застосувала силу, є поранені. Всі деталі

Зеленський пообіцяв відсвяткувати День корінних народів у вільному Криму

Сина Павліка похоронили у Києві: хрещена мати зворушила мережу фото