Дощі з грозами: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

Софія Ковнір Життя міста 07:01, 18.06.2020

У четвер, 18 червня, Дніпро накриють грозові зливи.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, вночі в місті опадів не передбачається.

Температура повітря +28 +30 градусів вдень, вночі похолодає до +16 +18 градусів. Вітер південно-східний 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в середу, 17 червня, через рясний дощ вулиці Києва затопило. Потоки води навіть залили переходи в метро.

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