МоваЯзык

Топ-теми:

Дощі з грозами: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Життя міста
1,5 т.
Дощі з грозами: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

Прогноз погоди

У четвер, 18 червня, Дніпро накриють грозові зливи.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, вночі в місті опадів не передбачається.

Температура повітря +28 +30 градусів вдень, вночі похолодає до +16 +18 градусів. Вітер південно-східний 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні

Прогноз погоди в Україні

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в середу, 17 червня, через рясний дощ вулиці Києва затопило. Потоки води навіть залили переходи в метро.

УкраїнаДніпроПрогноз погоди
Поділитися в Facebook
  1. /Дніпро
  2. /Життя міста