Дощі і холод: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

Карина Бондаренко Життя міста 07:05, 29.05.2020

У п'ятницю, 29 травня, Дніпро продовжить заливати дощами.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, дощ очікується лише вдень.

Температура повітря вдень не підніметься вище позначки +21 +23 градусів, вночі похолодає до +10 +12. Вітер північно-східний 7-12 м/с.

Погода в Україні 29 травня

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик розповіла, що літо-2020 на Україні почнеться з теплого червня – середня температура повітря триматиметься на рівні 20-25 градусів тепла.

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