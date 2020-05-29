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29 травня • оновлено в 09:24
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Карина Бондаренко
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Дощі і холод: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

1.2т
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У п'ятницю, 29 травня, Дніпро продовжить заливати дощами.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, дощ очікується лише вдень.

Температура повітря вдень не підніметься вище позначки +21 +23 градусів, вночі похолодає до +10 +12. Вітер північно-східний 7-12 м/с.

Погода в Україні 29 травня

Погода в Україні 29 травня

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик розповіла, що літо-2020 на Україні почнеться з теплого червня – середня температура повітря триматиметься на рівні 20-25 градусів тепла.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
Теги
Укргідрометцентр погода
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