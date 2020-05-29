Дощі і холод: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

У п'ятницю, 29 травня, Дніпро продовжить заливати дощами.
За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, дощ очікується лише вдень.
Температура повітря вдень не підніметься вище позначки +21 +23 градусів, вночі похолодає до +10 +12. Вітер північно-східний 7-12 м/с.
Погода в Україні 29 травня
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик розповіла, що літо-2020 на Україні почнеться з теплого червня – середня температура повітря триматиметься на рівні 20-25 градусів тепла.
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