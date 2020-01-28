Дощ зі снігом: синоптики дали прогноз погоди на 28 січня в Дніпрі

У вівторок, 28 січня, в Дніпрі очікується дощ зі снігом.

За прогнозом синоптиків, опади почнуться днем і закінчаться ближче до ночі. Про це повідомляє Синоптик.

Синоптики прогнозують сніг Подробиці

Хмарна погода буде триматися в місті до самого вечора. Водіїв попередили про погіршення видимості на дорогах до 500 метрів.

Синоптики прогнозують від -1 до +2 градусів за Цельсієм. Через вогкість температура буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники: до -4.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Синоптики попередили, що на початку лютого Україну можуть накрити сильні морози – до -15°.

Прогноз щодо України різко змінили. Синоптики повідомили, що весна настане вже в лютому.

За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, жителів нашої країни чекають морози в березні, а останній місяць весни принесе посуху.

Глава Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що в Україні лише в другій половині лютого очікується суттєве похолодання і довгоочікувана поява снігу.

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