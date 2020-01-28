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28 січня • оновлено в 06:26
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Карина Бондаренко

Дощ зі снігом: синоптики дали прогноз погоди на 28 січня в Дніпрі

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У вівторок, 28 січня, в Дніпрі очікується дощ зі снігом.

За прогнозом синоптиків, опади почнуться днем і закінчаться ближче до ночі. Про це повідомляє Синоптик.

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Синоптики прогнозують сніг

Синоптики прогнозують сніг

Подробиці

Хмарна погода буде триматися в місті до самого вечора. Водіїв попередили про погіршення видимості на дорогах до 500 метрів.

Синоптики прогнозують від -1 до +2 градусів за Цельсієм. Через вогкість температура буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники: до -4.

Дощ зі снігом: синоптики дали прогноз погоди на 28 січня в Дніпрі

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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