Дощ з грозою: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

Аліна Рашевська Життя міста 06:30, 6.05.2020

У середу, 6 травня, в Дніпрі буде стояти похмура погода.

Нічний сильний дощ вранці послабшає. Він буде продовжувати йти увесь день і закінчиться тільки ввечері, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +13 до +20 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 55-95%. Світанок настане о 5:09, захід очікується о 20:03.

Скріншот
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 6 травня в Україні очікується нова хвиля похолодання, погода, як і раніше буде дощовою. Майже всю територію країни накриють грози.

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