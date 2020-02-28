Дощ і сильний вітер: з'явився прогноз погоди на 28 лютого в Дніпрі

У п'ятницю, 28 лютого, в Дніпрі протягом усього дня буде стояти хмарна погода.

Нічний сильний дощ продовжить йти вранці, але до середини дня він припиниться. Очікується посилення швидкості поривчастого вітру до 15-24 м/с, повідомляє Синоптик.

Погода в Дніпрі Zik

Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від 0 до +7 градусів за Цельсієм. Через сирість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники. Вологість повітря складе 47-95%.

Світанок настане о 6:21, захід очікується о 17:23.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що черговий циклон із заходу Європи надішле в Україну атмосферний фронт, який від попереднього штормового буде відрізнятися дещо помірними опадами. Правда, сильний вітер все ще принесе в деякі регіони дощі і місцями сніг.

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