Дощ і штормовий вітер: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

У понеділок, 24 лютого, в Дніпрі буде сира і вітряна погода.

За прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, ранковий дощ продовжуватиме йти вдень, а під вечір його змінить сильний дощ зі снігом.

Температура повітря протягом доби коливатиметься від +2 до +4 градусів. Очікується посилення швидкості вітру до 25-30 м/с.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Україні в понеділок, 24 лютого, різко погіршиться погода. Синоптики оголосили II (помаранчевий) рівень небезпеки практично по всій країні.

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