Дощ і похолодання: синоптики дали прогноз погоди на 11 березня в Дніпрі

У середу, 11 березня, в Дніпрі буде стояти хмарна погода.

Протягом усього дня очікується дощ. Після полудня він повинен піти слабше, але до вечора знову посилиться, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +8 до +13 градусів за Цельсієм. Через сирість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники. Вологість повітря складе 46-90%.

Погода в Дніпрі Gismeteo

Світанок настане о 5:58, захід очікується о 17:41.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що погода на більшій частині територій України в середу, 11 березня, буде теплою, але дощовою і вітряною. Опадів не прогнозують лише в південних і частині східних регіонів країни.

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