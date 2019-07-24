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Допомога пенсіонерам: в Павлограді приєдналися до благодійного флешмобу. Фото

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У Павлограді Дніпропетровської області взяли участь у всеукраїнському флешмобі #LetsHelpBabusya.

Дівчина з Павлограда Любов Фомцова в одному з супермаркетів міста оплачувала пенсіонерам їх покупки, повідомляє Павлоград.dp.ua (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Благодійний флешмоб

Благодійний флешмоб

Официальный портал города Ярославля

Вона зазначила, що дізналася про цю благодійну акцію з телеграм-каналу:

"Я зареєструвалася. Головна умова було - "жива" сторінка в Facebook. Мені прислали гроші на продукти для бабусь і дідусів. Тепер я тут, щоб укомплектувати продуктові кошики літнім людям", – розповіла Фомцова.

Головна мета акції - звернути увагу суспільства і уряду на те, в якому становищі перебувають люди похилого віку.

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23 липня дівчина допомогла зробити покупки восьми пенсіонерам. Кожен купив продуктів на 150-200 гривень.

"Молодь бере з полиць все, а пенсіонери шукають знижки, беруть за все поменше. Мені 72 роки, я дуже активна, намагаюся брати участь у всіх акціях", – зазначила Людмила Миколаївна, учасниця благодійної акції.

Також флешмоб одночасно проходив в Києві, Одесі, Ізмаїлі та Березані.

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Благодійний флешмоб

Благодійний флешмоб

Павлоград.dp.ua

Допомога пенсіонерам

Допомога пенсіонерам

Павлоград.dp.ua

Допомога пенсіонерам

Допомога пенсіонерам

Павлоград.dp.ua

Допомога пенсіонерам

Допомога пенсіонерам

Павлоград.dp.ua

Допомога пенсіонерам

Допомога пенсіонерам

Павлоград.dp.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, благодійний фонд Мунтяна роздав продуктові набори тисячі пенсіонерів.

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Україна Дніпро
Теги
Павлоград флешмоб благодійний фонд
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