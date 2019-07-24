У Павлограді Дніпропетровської області взяли участь у всеукраїнському флешмобі #LetsHelpBabusya.

Дівчина з Павлограда Любов Фомцова в одному з супермаркетів міста оплачувала пенсіонерам їх покупки, повідомляє Павлоград.dp.ua (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Благодійний флешмоб Официальный портал города Ярославля

Вона зазначила, що дізналася про цю благодійну акцію з телеграм-каналу:

"Я зареєструвалася. Головна умова було - "жива" сторінка в Facebook. Мені прислали гроші на продукти для бабусь і дідусів. Тепер я тут, щоб укомплектувати продуктові кошики літнім людям", – розповіла Фомцова.

Головна мета акції - звернути увагу суспільства і уряду на те, в якому становищі перебувають люди похилого віку.

23 липня дівчина допомогла зробити покупки восьми пенсіонерам. Кожен купив продуктів на 150-200 гривень.

"Молодь бере з полиць все, а пенсіонери шукають знижки, беруть за все поменше. Мені 72 роки, я дуже активна, намагаюся брати участь у всіх акціях", – зазначила Людмила Миколаївна, учасниця благодійної акції.

Також флешмоб одночасно проходив в Києві, Одесі, Ізмаїлі та Березані.

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Благодійний флешмоб Павлоград.dp.ua

Допомога пенсіонерам Павлоград.dp.ua

Допомога пенсіонерам Павлоград.dp.ua

Допомога пенсіонерам Павлоград.dp.ua

Допомога пенсіонерам Павлоград.dp.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, благодійний фонд Мунтяна роздав продуктові набори тисячі пенсіонерів.

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