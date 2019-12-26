Дочка депутата від "Опоблоку" міськради Кривого Рогу Віктора Артюха Наталія похвалилася фото з поїздки в російський Єкатеринбург.

Дівчина брала участь у Чемпіонаті світу з танців серед професіоналів у країні-агресорі. Про це повідомляє "Перший Криворізький" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми дуже раді взяти участь у такому великому, чудовому конкурсі. Ця поїздка подарувала нам багато нових знайомих, крутих вражень і натхнення", – написала Артюх.

https://www.instagram.com/art_natalisha_dancer/

https://www.instagram.com/art_natalisha_dancer/

Чемпіонат у Росії відбувся 21 грудня за підтримки уряду Свердловської області. У програмі заявлено, що це змагання з бальних танців. Артисти виконували 10 номерів.

https://www.instagram.com/art_natalisha_dancer/

https://www.instagram.com/art_natalisha_dancer/

Наталія Артюх виступила в Єкатеринбурзі в категорії "Латиноамериканські танці. Любителі" в парі з Олександром Василюком. Тренується Наталія в студії, яка розміщена в Кривому Розі.

https://www.instagram.com/art_natalisha_dancer/

Віктор Артюх Сайт "Опоблоку"

https://www.instagram.com/art_natalisha_dancer/

https://www.instagram.com/art_natalisha_dancer/

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Єкатеринбурзі (Росія) учень дев'ятого класу напав із молотком і ножем на вчительку. Причиною стали її слова про те, що вона не допустить його до здачі іспиту через невивчений вірш.

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