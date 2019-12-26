Головна Новини
26 грудня • оновлено в 11:01
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Політика

Дочка депутата від "Опоблоку" похвалилася поїздкою до Росії. Фото

1.1т
Читати матеріал російською

Дочка депутата від "Опоблоку" міськради Кривого Рогу Віктора Артюха Наталія похвалилася фото з поїздки в російський Єкатеринбург.

Дівчина брала участь у Чемпіонаті світу з танців серед професіоналів у країні-агресорі. Про це повідомляє "Перший Криворізький" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми дуже раді взяти участь у такому великому, чудовому конкурсі. Ця поїздка подарувала нам багато нових знайомих, крутих вражень і натхнення", – написала Артюх.

Дочка депутата від "Опоблоку" похвалилася поїздкою до Росії. Фото

https://www.instagram.com/art_natalisha_dancer/

Новини
"Вульгарність!" Російська зірка розгнівала фанатів голим вагітним фото
Дочка депутата від "Опоблоку" похвалилася поїздкою до Росії. Фото

https://www.instagram.com/art_natalisha_dancer/

Чемпіонат у Росії відбувся 21 грудня за підтримки уряду Свердловської області. У програмі заявлено, що це змагання з бальних танців. Артисти виконували 10 номерів.

Дочка депутата від "Опоблоку" похвалилася поїздкою до Росії. Фото

https://www.instagram.com/art_natalisha_dancer/

Дочка депутата від "Опоблоку" похвалилася поїздкою до Росії. Фото

https://www.instagram.com/art_natalisha_dancer/

Наталія Артюх виступила в Єкатеринбурзі в категорії "Латиноамериканські танці. Любителі" в парі з Олександром Василюком. Тренується Наталія в студії, яка розміщена в Кривому Розі.

Дочка депутата від "Опоблоку" похвалилася поїздкою до Росії. Фото

https://www.instagram.com/art_natalisha_dancer/

Віктор Артюх

Віктор Артюх

Сайт "Опоблоку"

Дочка депутата від "Опоблоку" похвалилася поїздкою до Росії. Фото

https://www.instagram.com/art_natalisha_dancer/

Дочка депутата від "Опоблоку" похвалилася поїздкою до Росії. Фото

https://www.instagram.com/art_natalisha_dancer/

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Єкатеринбурзі (Росія) учень дев'ятого класу напав із молотком і ножем на вчительку. Причиною стали її слова про те, що вона не допустить його до здачі іспиту через невивчений вірш.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Кривий Ріг
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
14
4
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Украинцы вы больные уплютки
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
фил филька
фил филька
а шо хаз транзитировать можно а приезжать в россию низзя?))) упоротые объясните. если сможете канеш)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
фил филька, сосать газ у ахрессора они могут в три ствола
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини

Топпублікації

Топблоги