Жителі 4 вулиць Дніпра залишаться без водопостачання на цілий день.

Відключення води пов'язане з проведенням невідкладних аварійно -відновлювальних робіт на водопровідній мережі. Води не буде з 9:00 до 19:00. Про це повідомили в прес-службі КП "Дніпроводоканал".

Водопостачання буде припинено за наступними адресами:

вул. Спаська, будинки з № 1а по № 7;

Балашовський спуск;

вул. Мандриківська (від Селянського спуску до Мандриківській);

пер. Кіпарисний.

На час виконання робіт КП "Дніпроводоканал" рекомендує зробити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі подорожчала вода.

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