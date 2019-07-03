Жителі 4 вулиць Дніпра залишаться без водопостачання на цілий день.
Відключення води пов'язане з проведенням невідкладних аварійно -відновлювальних робіт на водопровідній мережі. Води не буде з 9:00 до 19:00. Про це повідомили в прес-службі КП "Дніпроводоканал".
Водопостачання буде припинено за наступними адресами:
вул. Спаська, будинки з № 1а по № 7;
Балашовський спуск;
вул. Мандриківська (від Селянського спуску до Мандриківській);
пер. Кіпарисний.
На час виконання робіт КП "Дніпроводоканал" рекомендує зробити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі подорожчала вода.
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