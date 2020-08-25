До Дніпропетровської області з робочим візитом приїде Володимир Зеленський

У середу, 26 серпня, президент України Володимир Зеленський приїде до Дніпра та Кривого Рогу з робочим візитом.

Голова держави проведе на Дніпропетровщині два дні. Про це повідомляють джерела "Страны" в Офісі президента.

До Дніпра президент повинен приїхати об 11:00. Президент відвідає презентацію будівництва нового Міжнародного аеропорту в обласному центрі. Після гарант ознайомиться з ходом реконструкції траси М-04 Дніпро-Кривий Ріг і будівництва критої спортивно-демонстраційної споруди для ігор на території комплексу "Олімпійські резерви".

О 13:10 у дніпровському яхт-клубі "Січ" розпочнеться презентація Стратегії розвитку Дніпропетровської області за участю Володимира Зеленського.

Після закінчення заходів у Дніпрі голова держави відправиться до свого рідного міста – Кривого Рогу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Володимир Зеленський присвоїв начальнику поліції Дніпропетровщини звання генерала. На посаді він змінив звільненого після скандалу Володимира Огурченко.