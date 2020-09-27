До Дніпра прибули поранені в зоні ООС воїни: лікарі розповіли про лікування

Аліна Рашевська Життя міста 11:35, 27.09.2020 Оновлено: 12:13, 27.09.2020

До Дніпра 26 вересня прибули два військові вертольоти з пораненими в зоні ООС бійцями.

Евакуація захисників проходила в складних нічних умовах у супроводі військових медиків. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила радник голови ДніпроОДА Тетяна Губа.

Військовослужбовця з мінно-вибуховою травмою госпіталізували до обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Боєць вже переніс складну операцію з видалення поверхневих осколків з ока. Офтальмологам вдалося зберегти його зір.

"Обласні офтальмологи порадували – видалили поверхневі осколки, проникаючого поранення очей немає. Зір збережено", – написала Губа.

До Дніпра прибули військові вертольоти з пораненими бійцями.
Facebook / Тетяна Губа

Захисника, який отримав опіки 11% поверхні тіла, доставили до опікового відділення міської лікарні №2. На даний момент його життю нічого не загрожує.

"Захисник у свідомості, резерв медикаментів та ксеношкіри в опіковому відділенні 2-ї міської лікарні ми забезпечили. Все буде добре. Обставини пожежі не уточнюємо. Гідрогелеві пов'язки, які використовують військові медики, забезпечують потерпілому максимальний комфорт під час евакуації", – уточнила вона.

При перельоті їх супроводжували військові медики.
Facebook / Тетяна Губа
Евакуація проходила в складних нічних умовах.
Facebook / Тетяна Губа

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в неділю, 27 вересня, збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських військ на Донбасі, тричі порушивши режим припинення вогню.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Хакери зламали канали Білорусі і показали, як силовики били людей. Відео

Швеція заявила в ООН про глобальну загрозу через анексію Криму та війну на Донбасі

Лукашенку доведеться піти, – Макрон про протести в Білорусі

Нардеп Галушко оголосив про вихід зі "Слуги народу" через "продаж місць": у партії відповіли

Катастроф буде більше, бо Україна деградує технологічно