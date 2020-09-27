До Дніпра прибули поранені в зоні ООС воїни: лікарі розповіли про лікування

До Дніпра 26 вересня прибули два військові вертольоти з пораненими в зоні ООС бійцями.

Евакуація захисників проходила в складних нічних умовах у супроводі військових медиків. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила радник голови ДніпроОДА Тетяна Губа.

Військовослужбовця з мінно-вибуховою травмою госпіталізували до обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Боєць вже переніс складну операцію з видалення поверхневих осколків з ока. Офтальмологам вдалося зберегти його зір.

"Обласні офтальмологи порадували – видалили поверхневі осколки, проникаючого поранення очей немає. Зір збережено", – написала Губа.

До Дніпра прибули військові вертольоти з пораненими бійцями. Facebook / Тетяна Губа

Захисника, який отримав опіки 11% поверхні тіла, доставили до опікового відділення міської лікарні №2. На даний момент його життю нічого не загрожує.

"Захисник у свідомості, резерв медикаментів та ксеношкіри в опіковому відділенні 2-ї міської лікарні ми забезпечили. Все буде добре. Обставини пожежі не уточнюємо. Гідрогелеві пов'язки, які використовують військові медики, забезпечують потерпілому максимальний комфорт під час евакуації", – уточнила вона.

При перельоті їх супроводжували військові медики. Facebook / Тетяна Губа

Евакуація проходила в складних нічних умовах. Facebook / Тетяна Губа

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в неділю, 27 вересня, збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських військ на Донбасі, тричі порушивши режим припинення вогню.