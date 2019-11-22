До 9° мороз: з'явився прогноз погоди в Дніпрі на вихідні

У Дніпрі на вихідних очікується штормовий вітер і сильний мороз.

У місті і на території області оголосили штормове попередження. Пориви східного вітру посиляться до 15-20 м/с, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода в Дніпрі Укрінформ

У суботу, 23 листопада, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вітер східний, 7-12 м/с, вдень місцями очікуються пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі складе -4...-9 градусів морозу, а вдень – від -1 градуса морозу до +4 градусів тепла.

Неділя, 24 листопада, пройде без істотних опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі опуститься до -4...-9 градусів морозу, а вдень досягне -1...+4 градусів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, за рік середня температура повітря в Україні може вирости на 1,4 градуса. На сході України зростання температури може скласти 1,5 градуса.

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