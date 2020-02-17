До +6: синоптики потішили прогнозом погоди в Дніпрі

У понеділок, 17 лютого, в Дніпрі і області буде суха і хмарна погода.

Опади в цей день не прогнозуються. Вранці небо покриється хмарами, які протримаються до кінця дня, повідомляє Синоптик.

Прогноз погоди news.liga.net

Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від -1 до +6 градусів за Цельсієм, вночі від -2 до +3 градусів. Через вогкість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники: від -6 до 0. Вологість повітря складе 71-85%.

Раніше OBOZREVATEL писав, що масштабний циклон Victoria, який насувається на Європу, торкнеться і України.

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