До +6 і дощ: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

Карина Бондаренко Життя міста 06:55, 19.05.2020 Оновлено: 07:51, 19.05.2020

У вівторок, 19 травня, в Дніпрі очікується невелике похолодання.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опади очікуються вдень – ніч пройде без дощу.

Температура повітря вночі опуститься до +6...+8 градусів, вдень прогріється до +20...+22 градусів. Вітер західний 7-12 м/с.

Погода в Україні 19 травня

Як писав OBOZREVATEL раніше, погода в Україні влітку-2020 очікується мінливою – місцями температура підніматиметься до +35 градусів, але можуть бути і прохолодні періоди.

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