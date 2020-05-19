До +6 і дощ: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

У вівторок, 19 травня, в Дніпрі очікується невелике похолодання.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опади очікуються вдень – ніч пройде без дощу.

Температура повітря вночі опуститься до +6...+8 градусів, вдень прогріється до +20...+22 градусів. Вітер західний 7-12 м/с.

Погода в Україні 19 травня

Як писав OBOZREVATEL раніше, погода в Україні влітку-2020 очікується мінливою – місцями температура підніматиметься до +35 градусів, але можуть бути і прохолодні періоди.

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