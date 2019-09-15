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15 вересня • оновлено в 11:02
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До +6 градусів: синоптики уточнили погоду в Дніпрі

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У Дніпрі різко погіршиться погода.

На території області оголосили штормове попередження, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Похолодання продовжується: синоптики уточнили прогноз по Україні

Погода в Дніпрі

Погода в Дніпрі

24 канал

Так, 15 вересня, очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. Синоптики прогнозують північно-західний вітер, 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі впаде до 6-11 градусів, а вдень підніметься до 19-24 градусів. По місту температура повітря вночі складе 8-10 градусів, вдень - 21-23 градусів.

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В Україні різко похолоднішає: прогноз погоди на 15 вересня від ObozTV

Понеділок, 16 вересня, пройде без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 7-12 градусів, вдень - 23-28 градусів.

У вівторок, 17 вересня, буде хмарно з проясненнями. Ніч пройде без істотних опадів, але вдень очікується невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі знизиться до 10-15 градусів, вдень досягне 18-23 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в найближчі дні в Україні очікується істотне похолодання, а на наступному тижні в Карпатах навіть можливий мокрий сніг.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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