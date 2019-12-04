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4 грудня • оновлено в 10:09
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Карина Бондаренко

До 5 морозу: прогноз погоди на 4 грудня в Дніпрі

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У середу, 4 грудня, в Дніпрі очікується похмура погода.

За прогнозом синоптиків опади у цей день не очікується. Про це повідомляє Синоптик.

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Вдень стовпчики термометрів опустяться до -5 градусів. Вночі температура повітря складе -2 градуси.

Прогноз погоди в Дніпрі

Прогноз погоди в Дніпрі

Супутник

Раніше OBOZREVATEL писав, що в ніч з 2 на 3 грудня в Дніпрі пішов перший сніг. У мережі з'явилося відео жорсткого ДТП на перехресті вулиць Макарова та Титова через ожеледицю.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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