До +36: синоптики дали спекотний прогноз погоди в Дніпрі

Аліна Рашевська Життя міста 06:30, 6.07.2020

У понеділок, 6 липня, в Дніпрі очікується ясна погода.

Небо затягнеться хмарами лише ввечері. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +21 до +36 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 28-79%. Світанок настане о 4:44, захід очікується о 20:45.

Скріншот
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україну прийде похолодання. У західних областях 8 липня температура знизиться до +19 градусів вдень і +12 вночі.

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