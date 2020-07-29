До +33: з'явився свіжий прогноз погоди в Дніпрі

Аліна Рашевська Життя міста 06:30, 29.07.2020

У середу, 29 липня, в Дніпрі увесь день буде триматися ясна погода.

Опадів не передбачається. Про це повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +18 до +33 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 30-68%. Світанок настане о 05:10, захід очікується о 20:22.

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Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що погода в Україні до початку серпня буде спекотною, місцями температура повітря сягатиме 40 градусів.

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