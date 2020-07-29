МоваЯзык

Топтеми:

До +33: з'явився свіжий прогноз погоди в Дніпрі

Аліна Рашевська
Життя міста
853
До +33: з'явився свіжий прогноз погоди в Дніпрі

Погода в Дніпрі. 24tv.ua

У середу, 29 липня, в Дніпрі увесь день буде триматися ясна погода.

Опадів не передбачається. Про це повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +18 до +33 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 30-68%. Світанок настане о 05:10, захід очікується о 20:22.

Скріншот

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що погода в Україні до початку серпня буде спекотною, місцями температура повітря сягатиме 40 градусів.

УкраїнаПрогноз погоди
Поділитися в Facebook
  2. Дніпро
  3. Життя міста