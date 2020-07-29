До +33: з'явився свіжий прогноз погоди в Дніпрі
Погода в Дніпрі. 24tv.ua
У середу, 29 липня, в Дніпрі увесь день буде триматися ясна погода.
Опадів не передбачається. Про це повідомляє Синоптик.
Стовпчик термометра коливатиметься від +18 до +33 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 30-68%. Світанок настане о 05:10, захід очікується о 20:22.
Скріншот Синоптик
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що погода в Україні до початку серпня буде спекотною, місцями температура повітря сягатиме 40 градусів.
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