До +33: з'явився свіжий прогноз погоди в Дніпрі

У середу, 29 липня, в Дніпрі увесь день буде триматися ясна погода.

Опадів не передбачається. Про це повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +18 до +33 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 30-68%. Світанок настане о 05:10, захід очікується о 20:22.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що погода в Україні до початку серпня буде спекотною, місцями температура повітря сягатиме 40 градусів.