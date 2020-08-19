До +31: з'явився свіжий прогноз погоди в Дніпрі

У середу, 19 серпня, в Дніпрі очікується спекотна та сонячна погода.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Стовпчик термометра коливатиметься від +29 до +31 градусів за Цельсієм. Вітер буде південно-східний – до 3-8 метрів в секунду.

Прогноз погоди в Україні 19 серпня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі в Соборному районі на чотири дні відключили газ. Блакитне паливо відключено в зв'язку з ремонтними роботами.

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