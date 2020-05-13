До -3 і дощ: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

У середу, 13 травня, в Дніпрі очікується невелике похолодання.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опади очікуються ближче до вечора – вночі пройде невеликий дощ.

Температура повітря вночі опуститься до +3...+5 градусів, вдень прогріється до +15...+17 градусів. Вітер північно-західний 5-12 м/с.

Погода в Україні 13 травня

Як повідомляв OBOZREVATEL, багато країн Європи вранці 12 травня засипало снігом – висота снігового покриву місцями становила до 10 сантиметрів.

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