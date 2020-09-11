До +25: з'явився прогноз погоди в Дніпрі на 11 вересня

У п'ятницю, 11 вересня, в Дніпрі очікується сонячна і тепла погода.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Стовпчик термометра коливатиметься від +23 до +25 градусів за Цельсієм. Вітер буде південно-західний – до 5-10 метрів в секунду.

Погода в Україні 11 вересня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що у Дніпрі та Дніпровському районі тимчасово обмежать розподіл газу в житлових будинках.