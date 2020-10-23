До +23: у Дніпрі прогнозують теплу погоду в п'ятницю

Софія Ковнір Життя міста 06:35, 23.10.2020

У п'ятницю, 23 жовтня, в Дніпрі оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища.

На території області збережеться висока (IV класу) пожежна небезпека, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Так, синоптики прогнозують мінливу хмарність, день пройде без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі опуститься до 7-12 градусів, а вдень підніметься до 18-23 градусів тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 жовтня на кількох вулицях Дніпра не буде електрики. Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт.

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